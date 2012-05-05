PKK'nın bomba eylemcileri birbirini tanımıyor, eylemde inisiyatif kullanabiliyor

İstanbul polisi tarafından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı’nda gömülü halde bulunan PKK’ya ait 15 kilo plastik patlayıcıyla ilgili olarak çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Patlayıcı maddeler, Türkiye’ye sokulduğu andan itibaren PKK’lıları adım adım takip eden güvenlik güçleri, örgütün eylem planlarını da saptadı. PKK’nın yöneticilerinden Suriye uyruklu Bahoz Erdal’a bağlı olarak hareket eden bombalı eylem ekibinin, birbirlerini tanımadığı ve eylemlerin şekli, zamanı ve yeri konusunda inisiyatif kullanabildikleri belirlendi.

Radikal gazetesindeki yer alan haberde emniyetin araştırmalarına göre, PKK'nın kanlı eylemlerinde kullanılan bombaların trafiği ise şu şekilde işliyor:

Kandil’den çıkan bombalar Hakkâri, Van, Şırnak ve Gaziantep kırsalından yurda sokuluyor. Burada irtibat kurulan kişilere patlayıcılar teslim ediliyor. Bu kişiyle irtibata geçen başka bir örgüt üyesi bombaları alıp farklı bir şehre götürüyor ve buradaki kişiye saklaması için teslim ediyor. Bu kişi de farklı bir kanal üzerinden kendisine bildirilen koordinatlara bombayı gömüyor. Bu aşamadan sonra da eylemi gerçekleştirecek özel eğitimli PKK’lı Kandil’den Türkiye’ye giriş yapıyor.

Son olarak bombacı, eğer yakalanmazsa, eylemin zamanı ve şekline karar verdikten sonra daha önceden gömülen toprak altındaki bombayı çıkarıp harekete geçiyor. Eylemin ardından terörist en hızlı şekilde şehirden çıkıp kırsala ulaşmaya çalışıyor. Bu kişilerin kırsala çıkmasında da irtibat kurduğu kişiler etkin rol oynuyor.



Tek kullanımlık telefonlar



Bomba trafiğindeki herkes iletişimin gizliliğine önem veriyor. Tek kullanımlık hat ve telefon kullanan terör örgütü üyeleri, yaptıkları görüşmelerin ardından hem hattı hem de telefonu anında imha ediyor. Yani tüm süreçte kişilerle bir kere irtibata geçiliyor ve görüşülecek kişi sayısı da bir ile sınırlı tutuluyor. Zincirdeki kişiler birbirlerini tanımıyor. Şehir merkezlerinde irtibat kurulacak milislerin kim olacağı direkt Kandil’den belirleniyor.