T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı

EDİRNE, (DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A

25 Ağustos 2018 18:29

EDİRNE, (DHA)- TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz A., Edirne\'de Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yaparken yakalandı.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Bulgaristan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda durdurulan araçta, şüpheli Yılmaz A. yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Yılmaz A.\'nın, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYİ
Ayrıca Yılmaz A.\'nın, İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler lisetsinde kırmızı kategorideki \'Sertav\' kod adlı PKK\'lı Ramazan A.\'nın ağabeyi olduğu belirlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA TERÖRPKK Fransa MarsilyaDemokratik Toplum MerkeziYılmazEdirne Hamzabeyli Sınır Kapısı BulgaristanMİT Edirne Bölge BaşkanlığıEdirne Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadelePKKBulgaristanHamzabeyli Sınır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24