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PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı

EDİRNE,(DHA)- TERÖR örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Cüneyt K

03 Eylül 2018 13:31

EDİRNE,(DHA)- TERÖR örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Cüneyt K., Edirne\'de İpsala Sınır Kapısı\'ndan Yunanistan\'a çıkış yaparken yakalandı.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK şüphelisi bir kişinin Yunanistan\'a çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İpsala Sınır Kapısı\'nda yakalanan şüpheli Cüneyt K., gözaltına alındı. Şüpheli Cüneyt K.\'nin, terör örgütü PKK\'nın Fransa\'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu tespit edildi.
YILMAZ AÇIKYÜZ TUTUKLANMIŞTI
Geçen haftada Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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