T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK'nın Avrupa'daki kasası tutuklandı

Almanya’da, PKK’nın Avrupa’da 2007 ile 2010 yılları arasında para trafiğini yöneten 45 yaşındaki Türk vatandaşı Abdullah S. adlı kişinin tutuklandığı bildirildi

28 Nisan 2012 00:38

 

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Abdullah S. adlı Türk vatandaşının PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Hamza kod adlı şahsın Avrupa'da bir dönem PKK'nın para trafiğini yönettiği biliniyor.
 
Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, ''Hamza'' kod adlı Abdullah S’nin 25 Nisan Çarşamba günü Köln’de yabancı PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı belirtildi.
 
Abdullah S’nin 2003-2004 yıllarında örgütün Almanya orta bölgesi sorumlusu olduğu, 2005-2007 yılları arasında da Kuzey Irak’ta bulunduğu ifade edilen açıklamada, sözkonusu kişinin 2007 yılının Haziran ayından 2010 yılının Mart ayına kadar da örgütün Avrupa’daki ''ekonomi ve mali bürosunun'' başında yer aldığı kaydedildi.

ETİKETLER

pkkalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24