PKK'nın Avrupa'daki kasası tutuklandı

Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Abdullah S. adlı Türk vatandaşının PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Hamza kod adlı şahsın Avrupa'da bir dönem PKK'nın para trafiğini yönettiği biliniyor.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, ''Hamza'' kod adlı Abdullah S’nin 25 Nisan Çarşamba günü Köln’de yabancı PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı belirtildi.

Abdullah S’nin 2003-2004 yıllarında örgütün Almanya orta bölgesi sorumlusu olduğu, 2005-2007 yılları arasında da Kuzey Irak’ta bulunduğu ifade edilen açıklamada, sözkonusu kişinin 2007 yılının Haziran ayından 2010 yılının Mart ayına kadar da örgütün Avrupa’daki ''ekonomi ve mali bürosunun'' başında yer aldığı kaydedildi.