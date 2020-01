'PKK'nın Avrupa kolu hac ve umreyle para aktarıyor'

T24 -

'5 bin militana 150 milyon dolar'

'Gizli hesap'

'20 milyon euro'

'Hac ve umre organizasyonu'

'Kandil'e 3 milyon euro'



'En çok para Almanya'dan'

'60 milyon euro'

'Katırın hesabını soracağız'

Akşam gazetesinin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) sempozyumda PKK'nın finans kaynaklarına ilişkin iki ayrı sunum yapıldı. İşte o sunumlardan çarpıcı bilgiler:PKK dağ kadrosundaki 5 bin militanın masraflarıyla silah ve mühimmat için her yıl yaklaşık 150 milyon dolar harcıyor.Yıllık giderler dışındaki gelirler, örgütün üst düzey yöneticilerinin gizli hesaplarında tutuluyor.PKK'nın her yıl Avrupa'da sadece yasal yollardan topladığı para 20 milyon euro. Örgütün Avrupa'daki finans faaliyetleri, Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu tarafından yürütülüyor.PKK'ya bağlı Almanya merkezli Kürdistan İslam Toplumu (CİK) örgüte mali destek sağlayabilmek için hac ve umre organizasyonları düzenliyor. Resmi web sayfası bulunan CİK, bu faaliyetine ilişkin duyuruları internet sitesinden Türkçe, Kürtçe ve Almanca dillerinde yayınlıyor. Son iki yıldır düzenlenen hac organizasyonunun video görüntüleri de sitede yer alıyor.Avrupa Kürt Dernekleri Federasyonu, Kürdistan Ulusal Kongresi, Esnaflar Birliği, Kürt Kızılayı ve Kürdistan İslam Toplumu aracılığıyla her yıl toplanan 20 milyon euro, PKK'nın Avrupa yapılanması ve terör faaliyetlerinde kullanılmakta. Bu paranın 10 milyon eurosu Roj Tv ve diğer medya kuruluşlarının finansmanında, 7 milyon eurosu PKK'nın Avrupa yapılanmasında kullanılıyor, 3 milyon eurosu da Kandil'e gönderiliyor.Her yıl Almanya'dan ortalama 6 milyon, Fransa'dan 3,2 milyon, İsviçre'den 2,1 milyon euro para toplanıyor.PKK'nın yasadışı faaliyetlerle sağladığı yıllık gelirin, yasal yolla toplanan paranın 2-3 katı yani 40-60 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Örgütün Türkiye'de vergi adı altında haraçlarla uyuşturucu, silah ve sigara kaçakçılığı faaliyetlerinden pay alması söz konusu. Bu gelir henüz tespit edilemedi. Örgütün yıllık gelirinin 200-500 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.İçişleri Bakanı dris Naim Şahin'den PKK'ya ilginç çıkış: Bomba yüklediğiniz katırın ve tükettiğiniz bitkilerin hesabını da soracağız...Bakan Şahin, AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, PKK'nın ve onlara destek verenlerin ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi bölmeye güçlerinin yetmeyeceğini söyledi. Şahin şunları kaydetti: PKK, Hakkari'de bomba yüklü katırı polis noktasına doğru sürdü. Bir katır geliyor. Tek başına ana yoldan niye geliyor? Benim polisim onu fark edecek zekaya ve tecrübeye sahip. Katır ister istemez etkisiz hale getirildi. Ey bölücü terör örgütü, sana destek veren hainler, gafiller, her zaman söylüyorum, sizin gücünüz bu memleketi bölmeye yetmedi, yetmeyecek. Sizden bu katırın hesabını da soracağız. Bununla ilgili açıklamalarım nedeniyle muhalefet partileri eleştirilerde bulundu. Sen benim şehit hesabından vazgeçtiğimi falan mı duydun?Şahin muhalefetin söylemlerinin tiyatro sahnesindekileri aratmadığını da söyledi.