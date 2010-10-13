PKK'nın ateşkesi devam ederken çatışma çıktı: 2 şehit

T24 - PKK'nın 31 Ekim'de sona erecek 'eylemsizlik kararı' devam ederken Tunceli'de arazi taraması yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.



PKK'nın 30 Eylül itibariyle 1 ay daha uzattığı eylemsizlik sürerken, Tunceli'den çatışma ve şehit haberi geldi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı; 1 terörist de etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kuvvetlerinin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralınan askerin helikopterle Elazığ Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatışmada, 1 teröristin de silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



Hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay'dan şu saate kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.





