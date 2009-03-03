PKK’nın arkasında Ergenekon mu var?

Kanal D ve CNN Türk’ün özel haberine göre, iddianamede, Ergenekon - PKK bağlantısı var. AKP hükümetini demokratik olmayan yollardan düşürmek amacıyla yapılan cumhuriyet mitinglerinin beyin takımında emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un yer aldığı da iddia edildi



Kanal D ve CNN Türk’te dün yayınlanan özel habere göre, Ergenekon davasında ikinci iddianame tamamlandı. İddianamede Ergenekon-PKK bağlantısı ve cumhuriyet mitingleriyle AKP hükümetinin demokratik olmayan yollardan düşürülmeye çalışıldığı iddialarının da yer aldığı belirtildi.



Habere göre, Levent’teki Ticaret Mahkemesi’nde 12 polis ve 3 savcının aylardır üzerinde çalıştığı ek iddianame, açıklanacağı günü bekliyor. Bin sayfayı aşacağı belirtilen iddianamede, Cumhuriyet mitinglerinin beyin takımında emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un da yer aldığı, bu konuda delil ve telefon konuşmalarının da bulunduğu iddialar arasında...

Haberde iddianameyle ilgili şu satırbaşlarına yer verildi:



Gizli tanık ifadeleri



- Savcılar, ikinci iddianamede terör örgütü PKK ile Ergenekon’u ilişkilendiriyor. Gizli tanık ifadeleri, savcıların elindeki delillerin önemli bölümünü oluşturuyor. Soruşturma başlar başlamaz çok sayıda PKK’lı, savcılara ifade vermek istedi. İddianamenin yazımı devam ederken PKK’lı tanık sayısı daha da arttı. Son iki hafta içinde tutuklu 3 kişi daha cezaevinden savcılığa götürüldü, ifadeleri alındı.

- Terör örgütünün birçok eylemin perde arkasındaki aktörlerinin de yine Ergenekon sanıkları olduğu belirtiliyor. PKK kadrolarını da Ergenekon’un yönettiği savcıların iddiaları arasında.



Hablemitoğlu suikastları



- İddianamede, Ergenekon’un nüfuz ettiği diğer örgütler de sıralanıyor. Savcılar, örgütlerin isimlerini Dev Sol, DHKP-C ve El Kaide olarak sıralıyor. İddianamede, Hizbullah ve El Kaide bağlantılarıyla ilgili deliller de yer alıyor.

- İddianamede yakın tarihi derinden etkileyen Necip Hablemitoğlu, Özdemir Sabancı suikastları ve Gazi olayları ile ilgili de yepyeni bilgilerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.



‘İkinci iddianame yok’



Bu haberler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ergenekon soruşturması kapsamında yazımı tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ne gönderilen ikinci bir iddianame olmadığını” vurguladılar.