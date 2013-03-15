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'PKK'nın 21 yıl önce kaçırdığı 8 kişi ne olacak?'

CHP'li Melda Onur, 1992 yılından itibaren Güneydoğu’da çeşitli tarihlerde PKK tarafından kaçırılan ve bazıları için gaiplik kararı bulunan askerlerin akıbetlerinin araştırılması için önerge verdi

15 Mart 2013 11:39

PKK’nin kaçırdığı 8 kamu görevlisi ve asker serbest bırakılırken 1990’lı yıllarda çocukları kaçırılan-kaybolan 8 aile de umutlu bir bekleyiş içine girdi. Şırnak’ta 21 yıl önce kaçırılan er Engin Ekşi’nin ağabeyi Fadıl Ekşi “Bizim de askerimizi versinler, biz de sevinelim, biz de davul çalalım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 1992 yılından itibaren Güneydoğu’da çeşitli tarihlerde PKK tarafından kaçırılan ve bazıları için gaiplik kararı bulunan askerlerin akıbetlerinin araştırılması için önerge verdi.

Türey Köse'nin Cumhuriyet'teki haberine göre, Onur’un soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıtta “15 personel ile ilgili gaiplik (bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi) kararı bulunmakla birlikte, ayrıca 15 personelin takibine devam edildiği” bildirildi. Ancak bu askerlerin kimlik bilgileri açıklanmadı.

Melda Onur’un kişisel girişimleriyle elde ettiği listeye göre, 1990’lı yıllarda kaçırılan ve haber alınamayan askerlerin listesi şöyle:

Er Aydın Şahin ve er Engin Ekşi (15.05.1992 tarihinde Şırnak ili Uludere İlçesi Taşdelen Jandarma Karakolu baskınında kaçırıldı), jandarma er Doğan Yaman (20.07.1992 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesinde kaçırıldı), Jan. Ast. Kdm.Bşcvş.Yaşar Gökçe (24.08.1992 tarihinde Batman ili Sason ilçesinde kaçırıldı), er Mehmet Karaca ve er Yunus Çaça (7 Nisan 1995 tarihinde K.Irak sınır karakolu baskınında kaçırıldı), er Levent Yabangülü (27.11.1998 tarihinde Irak sınırında düşürülen helikopterde izine rastlanmadı), Üsteğmen Fatih Uluğ (2.12.2007 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde kaçırıldı).

Onur, 8 kamu görevlisinin serbest bırakılmasının çocuklarından 20 yıldır haber alamayan ailelerin de umutlarını artırdığını söyledi. Onur, “Nasıl Cumartesi Anneleri faili meçhul çocuklarının peşindeyse, bu insanların çocukları da faili meçhul. Gaiplik kabul edilemez. PKK, bu çocuklarla ilgili de bilgi vermeli” dedi.


Ağabeyin çığlığı


Uludere’de 1992 yılında kaçırılan Engin Ekşi’nin ağabeyi Fadıl Ekşi, 21 yıldır kardeşinin izini sürüyor. 8 kişinin bırakılması, 21 yıldır oğlunu bekleyen 70 yaşındaki anneleri Hatice Ekşi’yi de çok umutlandırmış. Fadıl Ekşi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kardeşim 1992’de 10 aylık askerken kaçırıldı. Gitmedik yer, çalmadık kapı bırakmadık. İlk 3-4 yıl Kızılhaç aracılığıyla mektuplaştık 5-6 kez. Kardeşim mektup yazıyordu, biz de Kızılhaç aracılığıyla gönderiyorduk. İlk 8-10 sene bağlantımız vardı bir şekilde, ondan sonra koptu. Barış sürecinde güzel bir hava yakalandı, kardeşlik adına kardeşimi bıraksınlar. Kalan 8 askeri de bıraksınlar. Biz de sevinelim, biz de davul çalalım.”

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