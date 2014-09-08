PKK'nın 10 çocuğu kaçırdığı iddia edildi

PKK'nın Muş'ta köylüleri camiye toplayıp, halktan kendilerine destek vermelerini istedikten sonra 10 çocuğu dağa götürdüğü iddia edildi.



DHA'nın haberine göre, Muş’un Bulanık ilçesinde, dün gece yarısına doğru ellerinde silahlarla köye gelen yaklaşık 30 PKK 'lı, köylüleri camide topladı. Halktan kendilerine destek vermelerini isteyen PKK'lılar, giderken 1'i kız olmak üzere yaşları 12- 15 arasında değişen 10 çocuğu yanlarına alıp götürdü.



Çocuğunu örgüte vermek istemeyen bir babanın, "Onu bırakın beni götürün" sözleri üzerine gruptaki bir PKK’lının, "28 yıldır dağlarda 'Askerlik' yapıyorum. Bize asker lazım" diye bağırdığı ifade edildi.

Çataklı Köyü Muhtarı 68 yaşındaki Kemal Korkmaz, daha önce 3 eşi, 22 çocuğu ve 50 torunu ile birlikte gazetelere haber olmuştu. 1100 nüfuslu köyde oturanların 750'sini çocuklar oluşturuyor.

Vali Vedat Büyükersoy, "Çocukların kendi istekleri ile mi yoksa zorla mı götürüldüğünü bilmiyoruz. Gerekli soruşturmayı yapıyoruz. İlerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceğiz" dedi.