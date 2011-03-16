-PKK'LININ ÜZERİNDE SAVCILARIN EV ADRESİ DİYARBAKIR (A.A) - 16.03.2010 - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kişinin üzerinden adliye lojmanlarının krokisi ile iki cumhuriyet savcısının ev adresi bulundu. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarında eğitim gördükten sonra eylem yapmak amacıyla Diyarbakır'a geldiği tespit edilen ''Demhat Çiya'' kod adlı H.B, 13 Şubat 2011'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan H.B'nin üzerinden ''Adliye Lojmanlarının krokisi ile özel yetkili iki cumhuriyet savcısının ev adresi'' çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilen dosyada, H.B'nin örgütün ''öz savunma birliğinde'' yer aldığı, 2010 yılında silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra 2 ay önce eylem amaçlı olarak Diyarbakır'a geldiği bilgisi yer aldı. H.B'nin üzerinden çıkan adreslerin, KCK soruşturmasında görev alan 2 cumhuriyet savcısına ait olduğu bildirildi. Emniyetten gelen dosyayı inceleyen Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 20. maddesinde yer alan ''Terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen hakim ve savcılar için koruma tedbirleri alınır'' hükmü kapsamında Diyarbakır Valiliği'ne bir yazı göndererek, söz konusu iki savcı için ek koruma ve araç tahsisi talebinde bulundu. Savcılığın talebinin ''uygun görülmediği'' bildirildi.