PKK'lının cenazesi gösteriye dönüştü

Bingöl kırsalında girdikleri silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilen 5 PKK'lıdan biri olan 22 yaşındaki Ziyaddin Çayır, memleketi Muş'un Bulanık ilçesinde toprağa verildi.

Perşembe gecesi Muş'un Bulanık ilçesine Yemişem Belde Belediyesi'ne ait ambulansla getirilen töröristin cenazesi, yaklaşık 200 kişi tarafından karşılandı. Ziyaddin Çayır'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde Bingöldek Köyü'ne götürülmek üzere DTP İlçe binası önüne getirildi.

Burada toplanan kalabalık, sloganlar atarak 1 kilometrelik bulvarda yürüyüş yaptılar. Tüm esnafın kepenk kapattığı ilçede cenaze törenine yaklaşık bin kişi katıldı. Teröristin cenazesi yapılan törenin ardından uzun bir araç konvoyu ile aslen Hoşgeldi Köyü'nden olan ancak bu köyün Alparslan Baraj Gölü'nün altında kalması nedeniyle komşu köy olan Bingöldek Köyü mezarlığına götürüldü.

PKK'lının cenazesini ambulanstan alarak omuzlarda taşıyanlar, "PKK halktır halk burada", "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan", "Kürdistan faşiste mezar olacak", "Katil Erdoğan", "Hükümet istifa" ve Kürtçe sloganlar atıldı. Yüzü puşu ile kaplı olan bazı gençler ise PKK'nın sembolü üç renkli bez parçaları ile Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı bulunan posterleri açtılar.

Cenazenin defnedilmesinin ardından mezarlıkta bir konuşma yapan DTP Muş İl Başkanı Nimet Sezgin, şehitlerini son yolculuğuna uğurladıklarını söyledi. Sezgin şunları söyledi:

"Kürtlerde bu anlamda 200 yıla yakındır barış için isyandadırlar. Şehidimizin ailesinin başı sağolsun, Kürt halkının başı sağolsun."