PKK'lının babası: Ölen asker de, PKK’lı da benim oğlum, artık yeter

T24 - Şırnak’ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölen PKK’nın şehir yapılanması KCK Konsey üyesi de olan Emrah Bayer memleketi Van’ın Başkale İlçesi Atlılar Köyü’nde toprağa verildi. Emrah Bayer'in babası Rıfat Bayer, "Ölen asker de, PKK’lı da benim oğlum. Artık yeter, barış olsun" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kato Dağı’nda 8 Ekim 2011’de sürdürdüğü operasyon sırasında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölen PKK’lılardan, örgütün bölgedeki elebaşlarından KCK Konsey üyesi olduğu belirlenen 'Baz Mordem' kod adlı Emrah Bayer ile 'Bager Fırat' kod adlı Kasım Karaboğa’ın cenazeleri Malatya’da yapılan otopsinin ardından Van’a gönderildi. PKK’lılardan Kasım Karabağ’ın cenazesi Van’da toprağa verildi.



Emrah Bayer’in cenazesine, BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ile BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş de katıldı.



PKK’lı Emrah Bayer’in babası Rıfat Bayer, "Oğlum, yüreğimin bir parçasıydı. Ölen asker de PKK’lı da benim oğlum. Artık yeter, barış olsun" dedi.





