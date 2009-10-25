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PKK'lilere 'geçici oturum izni'

Kandil ve Mahmur’dan Türkiye’ye gelenlere, Habur Sınır Kapısı’nda kırmızı renkli “geçici oturum izni” belgesi verildiği ortaya çıktı.

25 Ekim 2009 03:00

Kandil ve Mahmur’dan Türkiye’ye gelen 34 kişiye, Habur Sınır Kapısı’nda önceden hazırlanmış kırmızı renkli “geçici oturum izni” belgesi verildiği ortaya çıktı.

Belgeler PKK'lilerin üç ay süreyle Türkiye’de istediği yere gidebilmesine, istediği adreste kalabilmesine, seyahat edebilmesine olanak sağlıyor.

İnternethaber'den alınan bilgiye göre, PKK'lilere ayrıca tutuklanmadıklarını ve sorgudan sonra serbest bırakıldıklarını gösteren adli evraklar da dağıtıldı. Böylece, olası bir sorun yaşamaları halinde yeniden sorgulanmaları engellendi.

“Geçici dolaşım izni belgesi, Türkiye’ye gelen ve herhangi bir kimlik kaydı bulunmayan kişilere ilgili emniyet müdürlüğü tarafından bir, üç ya da altı aylığına verilebiliyor. Süre bitiminde, emniyetin süreyi yeniden uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak, süre uzatımı için, belge verilen kişinin Türkiye’deki resmi kayıtlarda ailesinin ya da kendisinin herhangi bir izine rastlanması gerekiyor. Böyle bir ize rastlanmazsa, belge verilen kişi süre bitiminde sınır dışı ediliyor.

Buna göre nüfus cüzdanı çıkartılmadan önce sabit bir adrese taşınmaları da beklenen 34 kişinin, “belgeler dağıtılırken verilen sürede kimlik çıkartmaları, aksi takdirde sınır dışı edilebilecekleri” konusunda uyarıldıkları öğrenildi.

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