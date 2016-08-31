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PKK'lılarla halay çeken üniversite öğrencisi gözaltına alındı!

Öğrencinin halay çektiği PKK'lılar Diyarbakır-Bitlis yolu Buzlupınar Mevkii'nde yol kesip kimlik kontrolü yapmıştı

31 Ağustos 2016 20:16

Balıkesir Onyedi Eylül Üniversitesi'nde eğitim gören 21 yaşındaki Ş.A, bir PKK'lı ile halay çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yer almasının ardından Siirt'te gözaltına alındı.

Onyedi Eylül Üniversitesi'ne bağlı Bandırma'da bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Ş.A., 30 Ağustos günü Diyarbakır-Bitlis yolu Buzlupınar Mevkii'nde yol kesip kimlik kontrolü yapan ve bir polisin içinde bulunduğu araca ateş açan PKK'lılarla halay çeken Cizre doğumlu Ş.A., fotoğrafın sosyal medyada yer alması üzerine Siirt'te polis tarafından gözaltına alındı.

 

Kaymakamdan açıklama

 

Ş.A.'nın üniversite eğitimi gördüğü Bandırma Kaymakamı Tuncay Soner, şöyle dedi:

"Ş.A. için Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü ile konuştum. Onlar da soruşturma başlatacak. Öğrencinin halay çekerken çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok tartışılmıştı. Ş.A.'nın teröristlerle fotoğrafını ne şekilde çektirdiğini bilmiyoruz."

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