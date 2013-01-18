'PKK'lıların Türkiye dışına çıkması önerisi Öcalan'ın kendisinden geldi'

Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan, Abdullah Öcalan ile devlet arasında yapılan görüşmelerde PKK'nın sınır dışına çıkma önerisinin ilk olarak Öcalan'dan geldiğini söyledi.

"Bu müzakere mekaniği içinde Öcalan da Fidan da, bir ‘çatışmasızlık’ dönemine girilmesini öncelikli görüyorlardı" diye yazan Berkan şöyle devam etti: "O yüzden Öcalan, çatışmasızlığı garanti altına alacak bir öneri getirdi. Aynen 1999’da yakalanmasından sonra yapdığı gibi, PKK militanlarına Türkiye dışına çıkma çağrısı yapacaktı."

Berkan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan "İmralı ile müzakerenin ilk aşaması" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Dikkat edin: Öneri Öcalan’dan geldi.



Bu da iki anlama geliyor. Birincisi, bunun bir güven arttırıcı önlem olması. İkincisi ve daha önemlisi, Öcalan’ın liderliğinin test edilmesi.



Eğer Öcalan en geniş anlamıyla bütün PKK, hatta siyasal Kürt hareketi adına müzakere yapacaksa, temsil ettiğini iddia ettiği kesimlerin onun liderliğini ve müzakereciliğini kabul etmesi gerekiyor.



Peki acaba Hakan Fidan görüşme sırasında, ‘Sen bu vaadini yerine getirebilirsen biz de şunu yapacağız’ gibisinden bir vaatte bulundu mu?



Bunu şu aşamada bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu: Öcalan bu vaadini yaptığından beri devletle yeni bir görüşme olmadı. Ama Öcalan’ın önce Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata ile, sonra da da kardeşi Mehmet Öcalan’a görüşmesine izin verildi.



Amaç, Öcalan’ın ‘Yurt dışına çıkın’ mesajının Kandil’e iletilmesiydi. Sanıyorum artık Kandil bu mesajı biliyor.



Bakalım ne yapacaklar?



Öcalan da, devlet de Kandil’in ne yapacağını merak ediyor.

PKK yurt dışına çıkar mı?

Buna ilk cevabı daha Öcalan, Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata ile görüşmekteyken Kandil’den Murat Karayılan verdi, ‘Hayır, çıkmayız’ dedi. ‘Çıkıp da toplu bir yerde kendimizi Türk jetlerine hedef etmeyiz.’



Sonra 1999’daki çıkışlar sırasında ülkeyi terk etmekte olan PKK’lı grupların Türk ordusu tarafından operasyonlara tabi tutulduğu konuşulmaya başlanınca Başbakan Erdoğan’ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan bir TV programında, ‘Yurt dışına çıkarlarsa operasyon yapılmaz, bunu sağlarız’ dedi.



Akdoğan’dan birkaç gün sonra da Başbakan Erdoğan, ‘Silahlarını bırakıp ülkeyi terk edeceklerse, onlara operasyon yapılmaz’ dedi, bir anlamda güvenli geçiş vaadinde bulundu ama şarta bağlı: Silahların bırakılması.



Şu ana kadar PKK’lıların Türkiye dışına çıkmakta olduğuna ilişkin bir bilgi alınamadı.