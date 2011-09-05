PKK'lıların telsiz konuşmaları ortaya çıktı

T24 - Kastamonu saldırısının ardından başlatılan operasyonlarla PKK, Karadeniz’de nefes alamaz hale geldi. Teröristlerin telsiz konuşmalarında bölgeden ayrılma sinyali verdiği tespit edildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitinginden dönen Başbakanlık konvoyuna yönelik eylemle üst noktaya gelen PKK’nın sözde Karadeniz açılımı bölgede devam eden operasyonlarla bitme noktasına geldiği öğrenildi.



PKK’nın sözde bölge sorumlularının Kuzey Irak’taki sorumlularla kurdukları telsiz görüşmelerinde “görevden ayrılma” mesajları verdikleri tespit edildi.



Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Ilgaz Dağı’nda gerçekleştirilen bombalı ve silahlı eylem sonrasında polis ve jandarmanın ortak başlattığı “alan hakimiyeti”ne yönelik operasyonlar sonrasında PKK’nın Karadeniz bölgesindeki sorumluları sıkıntı yaşamaya başladı. Kastamonu eylemini gerçekleştiren beş kişilik PKK grubundan dört kişinin yakalanması, bu isimlerden son olarak eylemin sorumlusu olan Salih Reş kod adlı Mehmet Kurt’un ele geçirilmesiyle devam eden operasyon sürecinde örgüt militanlarının bölgede barınması oldukça zorlaştı.

Yayla evlerini soyuyorlar



Kastamonu’da başlayan geniş kapsamlı operasyonların Ordu - Giresun - Tokat hattına kadar yayılması sonrasında PKK gruplarının rahat hareket edemedikleri örgüt yöneticiyleriyle yaptıkları telsiz görüşmelerine de yansıdı. Zerzan grubunun sorumlusu Salih Reş kod adlı Mehmet Kurt’un yakalanmasının ardından sessizliğe bürünen diğer PKK gruplarının Karadeniz bölgesindeki faaliyetleri sırasında artık araç kullanamaz hale geldikleri, uzun yürüyüşler yapmak zorunda kaldıkları belirlendi.



Bu yürüyüşler sırasında polis ve jandarmadan oluşturulan ortak operasyon gruplarının pusularıyla karşılaşan PKK gruplarının taban bulmakta zorlandıkları, günlük ihtiyaçlarını ise yayla evlerinden hırsızlık yaparak sağladıkları anlaşıldı. Güvenlik birimleri bir yandan operasyonları sürdürürken, diğer yandan da örgütün sözde sorumlularının Kuzey Irak’taki merkez kamptaki üst düzey yöneticilerle yaptıkları telsiz görüşmelerini takip etmeye başladı.

Kaybediyoruz



Bu görüşmeler sırasında söz grup sorumlusu olan PKK’lıların, güvenlik kuvvetlerinin artan pusu faaliyetleri nedeniyle “pusular var, dayanamıyoruz” mesajı verdikleri belirlendi. Ayrıca, grup sorumlularının telsiz görüşmelerinde “kazanımları kaybediyoruz” şeklinde değerlendirme yaptıkları ve görevden ayrılma sinyalleri verdikleri saptandı. Bu saptanan bilgilerin önce yerel güvenlik birimlerince değerlendirildiği ayrıca, özel raporlar halinde Ankara’ya ulaştırıldığı öğrenildi.



