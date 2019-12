PKK'lıların saldırıyla ilgili telsiz konuşması

T24 - Tokat'taki saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin olay sonrasındaki telsiz konuşmaları basına dağıtıldı.



Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin,Genelkurmay Karargahı'ndaki basın bilgilendirme toplantısında, 7 Aralıkta Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen, bir uzman çavuş ile altı erbaş ve erin şehit edildiği, bir uzman çavuş ile iki erin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler ile bağlı olduğu terörist grup arasında 8-9 Aralıkta yapılan telsiz konuşmalarından bazı bölümleri basın mensuplarına dinletti.



Toplantının ardından telsiz konuşmalarındaki ses kayıtları basın mensuplarına dağıtıldı.



Ses kayıtları şöyle:



8 ARALIK / SAAT: 11.19



Mardin/Mervin - Tokat'ı duydunuz mu?

Mervan - Duyduk

Mardin/Mervin - Şehmuz'tur ha!

Mervan - Takip ettik, iyi oldu zamanında yerinde artık bir eylemdi, peki tekmil aldınız mı? (Eylemi yapan terörist gruptan)

Mardin/Mervin - ... not verdiğimiz zaman çıktılar.

Mervan - Tamam ... Artık bir şey söylemiyoruz, bir iki not vardı, önemli değildi... Bu Hakar ve Metin için...



9 ARALIK / SAAT: 11.22



Şehmuz -...?? değerlendiriyorlar.

Mervan -...??

Şehmuz - Ya acil bir istihbaratı değerlendiriyorlar

Mervan - Acil bir istihbaratı mı?

Şehmuz - Doğru doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Reşadiye, Reşadiye.

Mervan -Nasıl!

Şehmuz - Reşadiye.

Mervan - Tamam Reşadiye.

Şehmuz - Sazak karakolu Sazak.

Mervan - Sazak mı?

Şehmuz - Doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Sazak, Sazak Samsun ile başlıyor.

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Samsun, Adana, Zonguldak, Adana, Konya karakolu arasında devriye turu atan bir araca arkadaşlar pusuda vuruyorlar. Arkadaş, araç komple imha oluyor, Arkadaşlar üzerine gitmek istiyorlar. Arkadaş burada sivil halktan dolayı arkadaşlar üzerine gidemiyor.

Mervan -...??

Şehmuz - Sivil halk, sivil halk.

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Arkadaş burada ...?? var. ...?? yaralısı var iki...?? iki ağır üç yaralısı var....??

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru, doğru ikisi ağırdır.

Mervan - İkisi ağır.

Şehmuz - Doğru.

Mervan - Tamam ikisi ağırdır.

Şehmuz - Arkadaşlar sonra Erzincan Tokat...??

Mervan - Erzincan tarafına doğru gidiyor.

Şehmuz - Arkadaş doğru aynı ...?? eylem alanına takviye güç geliyor.

Mervan -...??

Şehmuz - Arkadaş doğru, operasyona binlerce asker katılıyor.

Mervan -...??

Şehmuz - Ya 10.000'e yakın asker katılıyor

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru, doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - 10.000' e yakındır

Mervan -...??

Şehmuz -...?? güçler katılıyor.

Mervan -...??

Şehmuz - Doğru doğru ...?? tarafı

Mervan -...??

Şehmuz - Arkadaş şehit ...?? alanının tümünü esas alıyor

Mervan -...??

Şehmuz - Doğrudur doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Arkadaş ...??

Mervan -...??

Şehmuz -...??

Mervan - Reşadiye.

Şehmuz - Arkadaş Reşadiye ...??

Mervan - Kodla

Şehmuz - Ankara, Lale, Mardin, Uşak ve Niğde.

Mervan -...??

Şehmuz - Samso

Mervan -...??

Şehmuz -...??

Mervan -...??

Şehmuz - Doğrudur, doğru.

Mervan -...??

Şehmuz - Bu eylem ...??

Mervan -...??

Şehmuz -...?? yoldaşların anısına ...?? anısına yapılmıştır

Mervan - Alınmadı.

Şehmuz -...?? anısına yapılmıştır....?? Amed ...?? ile

Mervan -...??

Şehmuz - Şehit ve şehit düşen tüm yurtseverin ...??

Mervan - ...??

Şehmuz - Ya anons vardı, anons.

Mervan - ...??



8 ARALIK / SAAT: 11.25



Mervin - Roj.

Roj - Dinliyorum.

Mervin - Arkadaş bir not vereyim.

Roj - Tamam.

Mervin - 18'den 351, buna ilişkin deryalarımıza not verdik iptal mi edelim?

Roj - Anlamadım.

Mervin - Buna ilişkin deryalarımıza not vermiştik iptal mi edelim.

Roj - Not mu vermiştiniz?

Mervin - Doğru, doğru.

Roj - Size not vermiştik öyle mi diyorsunuz?

Mervin - Doğru.

Roj - Doğru not vermiştik.

Mervin - ..?? (Yok, biz biz)

Roj - Doğru doğru biz verdik.

Mervin - Not gönderdik iptal mi edelim?

Roj - Tamam anladım, siz burada bekleyebilir misiniz?

Mervin - Doğru.

Roj - Tamam ben size bir cevap alıp geleyim arkadaş.

Mervin - Tamam arkadaş.

Roj - Ya da 11.40'da görüşelim burada.

Mervin - Şimdi olsa iyidir.

Roj - 11.40 geçe burada görüşelim.

Mervin - Şimdi olsa iyi olurdu arkadaş.

Roj - Siz biraz bekleyin arkadaş ben bir cevap alıp geleyim.

Mervan - Açık cihaz.

Mervin - Mervan

Mervan - Dinliyorum s.s.

Mervin - S.S.

Mervan - Sesiniz iyidir ha, (düşüktür ha)

Mervin - ..?? sizin sesiniz de iyidir.

Mervan - Durumunuz nasıl?

Mervin - ..??

Mervan - Vallahi iyilik sağ olun, arkadaşların durumu nasıl?

Mervin - Arkadaşların durumları iyi selamları var.

Mervan - Ya kodun neydi.

Mervin - Mervin'dir.

Mervan - Mervin nasılsın? (Kodu ...?? Mahir Mahir)

Mervin - ..??(Yahu bu)

Mervan - Biz alamadık ha.

Mervin - ..??

Mervan - Tamam tamam.

Mervin - ..??

Mervan - Baktım kod değiştiniz (değiştirdiniz) sizde şey edin ha.

Mervin - Nasıl?

Mervan - ..?? (Bu Sa...dır)

Mervin - Vallahi anlaşılması lazım diyor, (biliyorum)

Mervan - ..?? arkadaşların durumu iyidir.

Mervin - ..??

Mervan - Arkadaşların selamları var size. (Yahu Şevger'in selamları var size) ;

Mervin - ..?? takip ediyor musunuz? (Tokat'ı duydunuz mu Tokat'ı)

Mervan - Takip ediyoruz. (Yahu duyduk.)

Mervin - Ona göre. (Şehmus'tur ha)

Mervan - Takip ettik, iyi oldu zamanında ..?? (Yerinde bir eylemdi) artık ..??, peki ..??(tekmil) aldınız mı?

Mervin - Nasıl?

Mervan - Tekmil aldınız mı?

Mervin - ..?? verdiğimiz zaman tekmil alıyoruz. (Not verdiğimiz zaman çıkmışlardı.) ,

Mervan - Anlaşılmadı.

Mervin - Not verdiğimiz zaman (çıktılardı) tekmil alıyoruz.

Mervan - Tamam tamam, ..?? (yani... artık bir şey söylemiyoruz)

Mervin - Arkadaş ..??

Mervan - Onun için çıkmadık.

Mervin - ..??