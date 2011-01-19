-PKK'LILARIN MAHKUMİYETİNE BOZMA ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK üyeleri Şahap Doğan ve Ercüment Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, eksik soruşturma nedeniyle bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki karar duruşmasına Doğan ve Yıldız'ın avukatları katıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, Doğan ve Yıldız'a İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını eksik soruşturma nedeniyle bozdu. Heyet, Doğan ve Yıldız'ın öldürdüğü iddia edilen ''Cengiz'' kod adlı kişinin kimliği araştırılmadan hüküm kurulmasını bozma gerekçesi yaptı. Yıldız ve Doğan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tutukluluk sürelerini belirleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle, 10 yılı aşan tutukluluk süreleri göz önüne alınarak 3 Ocak 2011 tarihinde tahliye edilmişti.