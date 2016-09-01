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PKK'lıların kaçırdığı eski Köy Korucuları Derneği başkanının oğlu öldürüldü

AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Menderes Özer’in partilerine üye olduğunu söyledi

01 Eylül 2016 23:59

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir süre önce kaçırılan Köy Korucuları Derneği Başkanı'nın oğlu, AKP üyesi Menderes Özer'in cesedi bulundu.  

İddiaya göre, Şemdinli-Yüksekova karayolunu geçen salı günü kesen bir grup PKK’lı, evli ve 1 çocuk babası Menderes Özer’i kaçırdı. Köy Korucuları Derneği'nin eski başkanı Mehmet Emin Özer’in oğlu olan Menderes Özer’in cesedi, Şemdinli’ye 15 kilometre uzaklıktaki Çatalca Köyü yakınlarında bulundu. 

Başından vurulduğu belirlenen Özer’in cenazesi otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirildi.

AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, Menderes Özer’in partilerine üye olduğunu söyledi.

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