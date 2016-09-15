PKK'lıların eve tuzakladığı bomba patladı; 1 ölü!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evdeki eşyaları taşımak için giren 48 yaşındaki Mehmet Sait Malak, PKK'nın evdeki eşyalar arasında tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıları etkisiz hale getirmek, barikat ve hendekleri kaldırmak için 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25 Temmuz günü 12 mahallesinde kaldırılırken, Abdulkadir Paşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ve Kışla Mahallesi'nde ise sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yasağın sürdüğü mahallelerin çevresi tel örgülerle kapatılırken, bugün Mehmet Sait Malak, yasağın bulundu Yenişehir Mahallesi Çağ Çağ Caddesi üzerinde bulunan bir evdeki eşyaları taşımak için beraberinde 4 kişi ile birlikte eve gitti.

Girilen evin ilk katından eşya alıp çıkarmak isteyen Mehmet Sait Malak, PKK'lıların eşyalar arasında tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü. Patlamada diğer 4 kişi ise yara almadan kurtuldu. Patlamada ölen 6 çocuk babası Malak'ın Suriye'deki iç savaştan kaçarak geldiği ve bir süre önce de Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malak'ın yanında bulunan 4 kişiyi ifadelerine başvurmak için gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Malak'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.