PKK'lıların eve dönüş tarihi belli değil

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, çözüm süreci kapsamında PKK'lıların eve dönüşü ile ilgili hükümetin kendilerine bir takvim sunmadığını aktardı.

Radikal'de yer alan habere göre çözüm süreci kapsamında, başta dağda bulunan PKK 'lılar olmak üzere Mahmur ve Avrupa'da bulunanların geri dönüşüne dair tarihlerin belli olduğu yönündeki haberler üzerine, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, bugüne kadar hükümetten kendilerine tarihleri belli bir takvim verilmediğini söyledi. Çözüm sürecini yürüten heyette yer alan Buldan, "Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yol haritası olgunlaştıktan sonra bizimle paylaşacağını söyledi. O günden sonra da bir daha görüşmedik" dedi.

Çözüm süreci konusunda dün bazı gazetelerde yer alan, 'PKK'lıların dönüş tarihi belli oldu' haberlerini değerlendiren ve çözüm sürecinde İmralı-Kandil ve Ankara arasındaki görüşme trafiğini yürüten heyette yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, böyle bir takvimden haberlerinin olmadığını söyledi. Buldan şöyle konuştu:

"Bizim haberimiz yok, resmi olarak bu gündem bizimle konuşulmadı. Haberin nereden alındığını bilmiyorum, o yüzden yorum yapmak istemiyorum. Bize net verilmiş tarihli bir yol haritası yok. Nereden geri dönüşlerin başlatılacağına dair bir şey yok. Hiç konuşulan bir konu değil. Bize olgunlaşmadığını söylediler, olgunlaştıktan sonra Beşir Atalay paylaşacağını söyledi bize. Biz bu konuşmanın yapıldığı tarihten sonra hiç görüşmedik. Bizim heyet olarak böyle bir şeyden haberimiz yoktur."

hükümete yakın bazı gazetelerde yer aldı

Dün bazı gazetelerde yer alan haberlerde, 'PKK'lıların dönüş tarihinin belli olduğu, gerekli hukuki altyapı oluşturularak, başta Kandil olmak üzere Mahmur ve Avrupa'daki PKK'lıların plan dahilinde dönüşünün sağlanacağı' öne sürülmüştü.

Haberlerde '2015'in ilk çeyreğinde ilk dönüşün gerçekleştirilmesinin planlandığı, çözüm sürecini hızlandırmak için kurulacak sekreteryanın ağırlıklı olarak Erbil'de çalışacağı, Kandil ile yapılacak görüşmelerin tamamen dağdan inişlerin önünü açacak teknik görüşmeler olacağı, Kuzey Irak'taki eski PKK'lılar, ardından Mahmur ve en son aşamada ise Kandil'deki PKK'lıların dönüşlerinin sağlanacağı ifade edilerek, tarihler ve sayılara yer verilmişti.