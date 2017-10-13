PKK'lıları Muğla'ya getiren tekne Lazkiye'den 6 sefer düzenlemiş

Muğla’da geçen hafta operasyon sırasında 5'i ölü, 4’ü sağ olarak yakalanan PKK mensuplarının, denizden götürülmesi için 'Fuat' kod adlı Suriyeli Ebu Reşit yönetiminde Lazkiye'den getirildiği iddia edildi. Ebu Reşit, ‘Santo’ isimli tekneyle son 1.5 ayda 6 sefer yaptıklarını itiraf etti.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberi aynen şöyle:

Suriye’nin Lazkiye kentinden geçen hafta Muğla’nın Seydikemer İlçesi’ne Akdeniz üzerinden tekneyle gelen PKK’lı 4 terörist ile kendilerine yardım eden 3 kişi yakalandıktan bir gün sonra, Köyceğiz İlçesi’nde 5 terörist ölü ele geçirildi. Kaçan 2 teröristten biri ise daha sonra kendisini patlattı. Habertürk, Akdeniz üzerinden Türkiye’nin sahillerine sızma yapan ve saldırı planlayan terör örgütüyle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.

PKK, sızma kararını nisan ayında aldı

Terör örgütü PKK’nın elebaşları, 2017 yılının nisan ayında Kuzey Irak’ta, Haftanin sınırındaki Behiri alanında bir toplantı yaptı. Toplantıda, örgütün Batı illerine sızarak, Türkiye’de iç savaş çıkartacak eylemler yapması kararı alındı. Talimat verilen terör örgütünün grup sorumluları, özel eğitimden geçirilen 40 teröristin Ege Bölgesi’ne sokulması için çalışmalara başladı.

Seferi Suriyeli 'Fuat' yönetti

Teröristlerin denizden götürülmesi için 2 kardeşi de terör örgütü PKK’ya katılan “Fuat” kod adlı Suriye uyruklu Ebu Reşit seçildi. Ebu Reşit, PKK’dan gelen talimat doğrultusunda “Santo” isimli bir balıkçı teknesi ile 4 mürettebat buldu. Yüklü miktarda para verilen tekne mürettebatı M.M., O.Y., A.A. ve M.D., ilk tura 1 ay önce çıktı. 1 ayda 6 sefer yapıldı. Her seferde, Lazkiye’den hareket eden tekneye önce Suriye, ardından da Kongo bayrağı çekildi. Türkiye kıyılarına yaklaşınca da dikkat çekmemek için tekneye Türk bayrağı asıldı.

Lazkiye'de otelde buluştular

Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimiyle ilgili şunları söyledi: "Bana 20 kişilik PKK’lı grupları dönem dönem Türkiye kıyılarına taşıyacağımız talimatı geldi. Gruplarla da Lazkiye’de bir otelde buluşacağımız söylendi. Denizde defalarca sefer yaptık, bazılarında PKK’lıları indiremeden geri döndük. Yakalandığımız seferde Lazkiye Limanı’ndan hareket ettik. 1.5 gün süren yolculukta bir gece açık denizde bekledik. Pazartesi gecesi iniş noktasına geldik. Kayıkla kıyıya geçerken yakalandık.”

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