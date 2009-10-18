PKK'lıları DTP'liler karşılayacak

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Eşbaşkanı Emine Ayna, PKK'nın, Öcalan'ın çağrısı üzerine aldığı Türkiye'ye "barış grupları' gönderme kararına destek verdi. Türk ve Ayna, 19 Ekim'de Silopi'de basın açıklaması yapacak ve ardından da PKK'nın gönderdiği "barış grupları'nı karşılayacak. Hükümetin verdiği güvence doğrultusunda Mhmur'dan Sipoliye gelecek 30 kişilik PKK'lı grup, 4 saatte serbest bırakılcak.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Eşbaşkan Emine Ayna ortak bir açıklama ile PKK'nın İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine aldığı Türkiye'ye "barış grupları' gönderme kararına destek verdi. Açıklamada, Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir sürece girildiği belirtilerek şöyle denildi: "Bilindiği üzere Sayın Öcalan'ın çağrısı üzerine PKK, barış ve çözüme şans tanıma, demokratik siyasetin önünü açma adına Türkiye'ye barış grupları gönderme kararı aldı. Hükümetin tutumundan dolayı demokratik açılım sürecinin ve siyasetin kilitlendiği bir süreçte PKK'nın almış olduğu bu kararı son derece önemsediğimizi ve tarihi nitelikte bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Süresi uzatılan sınır ötesi operasyon tezkeresi, sürdürülen askeri operasyonlar ve halk üzerinde yoğunlaştırılan baskılar karşısında PKK'nın hem eylemsizlik kararını devam ettirmesi hem de çözüm sürecinin önünü açması amacıyla barış grubu gönderecek olması, barışta ne kadar ısrarcı olduğunun görülmesi açısından herkes tarafından doğru okunmalıdır. Çözüm sürecinin önünü açacak olan bu girişim aynı zamanda açılım sürecini tıkamak ve çatışmalı ortamı sürdürmek isteyenlere karşı da önemli bir yanıt niteliği taşımaktadır."



'PKK'nın iyi niyetinin istismar edilmemesi gerekir'



Kürtlerin dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "barış grupları'nın Türkiye'ye gönderilecek olmasının bu kararlılığın ve samimiyetin en açık ifadesi olduğu kaydedildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "PKK'nın bu iyi niyetinin istismar edilmemesi ve sürece tasfiye mantığıyla yaklaşılmaması gerekir. 1999'da da Türkiye'ye barış grupları gönderildi ancak, devlet bu fırsatı doğru değerlendirmedi. Barış elçilerini cezaevine atarak, yakalanan fırsatı elinin tersiyle itti. 10 yıl sonra Türkiye yeniden önemli bir fırsat yakalamış durumdadır. Bu fırsatın heba edilmemesi, Türkiye'nin 1999'daki gibi bir hataya yeniden düşmemesi gerekir. Beklentimiz, umudumuz ve temennimiz bu noktadadır. Kürtlerin bu barışçıl tavrının, onurlu girişiminin ve demokratik siyasete olan inancının hükümet tarafından çok iyi görülmesi ve aynı samimiyette yaklaşılması gerekir. Bu nedenle barış elçilerine gösterilecek yaklaşım, aynı zamanda devletin ve hükümetin çözüm sürecine yaklaşımını ve bu konudaki samimiyetini de ortaya koyacaktır."



'Barış gruplarını karşılayacağız'



Açıklamada, PKK'nın aldığı karar "tarihi bir adım' olarak nitelendirilerek bu adımın doğru okunması ve iyi değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu. Açılım sürecine olumlu yaklaşılır ve cesur adımlar atılırsa Türkiye'nin önünün açılacağı savunulan açıklamada "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye bu süreçten demokrasisini ve barışını güçlendirerek çıkacaktır. Bu nedenle devleti ve hükümeti atılan bu adımlar karşısında sorumlu yaklaşmaya ve oluşan fırsatları barış ve çözüm için değerlendirmeye çağırıyoruz. DTP Eş-Başkanları olarak çalışma arkadaşlarımız ve halkımızla birlikte 19 Ekim-Pazartesi günü Silopi'de geniş katılımlı bir basın açıklaması yaparak, bu konudaki düşüncelerimizi ve çağrılarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Ardından gelen barış gruplarını karşılayacağız. Halkımızı, gelecek olan barış gruplarını her zaman olduğu gibi büyük bir disiplin ve barış havası içerisinde karşılamaya çağırıyoruz. Barıştan yana olan tüm demokrasi güçlerini de bu sürece sahip çıkmaya ve destek vermeye çağırıyoruz." denildi.