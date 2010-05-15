PKK'lılardan askeri lojmana roketatarlı saldırı

T24- Roketatar mermisinin askeri lojmana ulaşmadan yere düşüp patladığı saldırıda PKK'lılar lojmanları uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tuttu.



Lojmanlardaki nöbetçi askerlerin de karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmadan sonra PKK'lılar kaçtı.Şırnak'ın İdil ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında ilçeye sızan bir grup PKK'lı Kaymakam Adem Kaya'nın konutunun bitişiğinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askeri lojmanları hedef aldı.



PKK'lılar tarafından lojmanlara roketatar atıldıktan sonra uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roketatar mermisi lojmanlara ulaşmadan yakınına düşerek patlarken, nöbetçi askerler anında karşılık verdi. Yaklaşık 15 dakika süren çatışma sırasında askeri lojmanlarda bulunan aileler büyük bir panik yaşadı.



Çatışmadan sonra PKK'lılar ilçeyi terk ederek ilçe yakınlarında bulunan Cehennem vadisine doğru kaçarken, ilçede başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında PKK'lıların gizlenebileceği evler tek tek arandı. Çatışmada ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.