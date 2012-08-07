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PKK'lılar yol kesip 3 askeri kaçırdı!

Lice-Bingöl karayolunu kesen PKK mensupları, izne giden 3 askeri kaçırdı

07 Ağustos 2012 12:00

Şanlıurfa'dan memleketlerine izinli olarak giden 3 asker, yol kesen PKK'lılarca kaçırıldı.
 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Toprak, PKK mensuplarının aksam saat 20.10'da Lice- Bingöl karayolunu Tuzla köyü yakınlarında kestiğini belirtti.

Vali, "Teröristler Şanlıurfa'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünde bulunan ve Şanlıurfa'dan memleketlerine izinli olarak giden 3 askeri araçtan indirdikten sonra yanlarına alıp dağlık kesime doğru gitmişler. Askerlerin kurtarılması için bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı" dedi.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü ile yolcuların ifadesinin Yayla Karakolu'nda alındığı belirtildi.

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