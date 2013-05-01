Yaklaşık 1 aydır belirli gruplar halinde Türkiye'den çekilen PKK'nın, 8 Mayıs'taki toplu çekilmeyi Kırıkdağ'dan yapacağı ileri sürüldü.

Yaklaşık bir aydır belirli gruplar halinde Kuzey Irak'a geçen PKK'nın, 8 Mayıs'taki toplu çekilmeyi, Hakkari kırsalında bulunan Kırıkdağ'dan yapacağı kaydedildi.

Akşam gazetesinden Beşir Ariz'in haberine göre, Murat Karayılan'ın "8 Mayıs'ta 'bildiğimiz güzergâhtan' çıkacağız" açıklamasıyla işaret ettiği rota Kırıkdağ.

Kırıkdağ, Kuzey Irak sınırına yaklaşık 30 kilometre. Sınıra uzak olmasına rağmen PKK bu yolu seçmesinin nedeni, Kırıkdağ'ın coğrafi konumu itibarıyla sarp ve yüksek kayalıklarla dolu olması; çevresinde askeri üs ya da yerleşim yeri yok. Bu nedenle PKK'lılar uzun ama çatışma riski az olan yolu tercih etti.

Karayılan'dan 3 şart

Bu arada, 'silahların bırakılma' zamanıyla ilgili karşılıklı açıklamaların sonuncusu Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan, Kürt televizyonuna konuştu ve 3 talep ortaya attı.

- Silah bırakmak için Öcalan'ın serbest bırakılması şartı

- PKK'nın uluslararası terör örgütleri listesinden çıkarılması

- Özel Kuvvetlerin lağvedilmesi