PKK'lılar telsizle konuştu, Amanos Dağları'nda operasyon başladı!

Hatay'ın Amanos Dağları'nda yuvalanan bir grup PKK'lının telsiz konuşmalarının saptanması üzerine jandarma bölgede operasyona çıktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kışı geçirdikleri mağaralardan çıkarak eylem hazırladığı yaptığı düşünülen PKK'lıların yakalanması için jandarma, Özel Hareket Timleri'nin de desteğiyle operasyona başladı.

Ayrıca Suriye üzerinden bir grup PKK'lının Amanos Dağları'na takviye olarak sızacağı bilgisi üzerine Kırıkhan, Dörtyol ve Hassa ilçeleri bölgelerinden başlatılan operasyonun aralıksız devam edeceği bildirildi.