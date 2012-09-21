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PKK’lılar Şemdinli’de okul yaktı

Şemdinli'nin Altınsu köyündeki Atatürk İlköğretim Okulu gece saat 01.30 sıralarında PKK’lılarca ateşe verildi

21 Eylül 2012 14:48

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lılar tarafından ateşe verilen okul kullanılmaz hale geldi. Bingöl'de yaşanan çatışmada ise 1 köy korucusu şehit oldu.
 
Şemdinli ilçesinde 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyündeki Atatürk İlköğretim Okulu gece saat 01.30 sıralarında PKK’lılarca ateşe verildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bazı duvarları yıkılan okul kullanılmaz hale geldi.


Bingöl'de korucu şehit


Öte yandan, Bingöl kırsalında sürdürülen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan geçici köy korucusu Mehmet Çintay kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen şehit oldu.

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