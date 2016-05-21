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PKK'lılar şantiye bastı, iş makinalarını ateşe verip 3 işçiyi kaçırdı!

PKK'lılar 5 işçiyle birlikte ormanlık alana kaçtı. 2 işçiyi serbest bırakan örgüt üyeleri, 3 işçiyi yanlarında götürdü

Foto: Arşiv

21 Mayıs 2016 05:07

Tunceli'de bir grup PKK'lı, gece saatlerinde Ovacık karayolunu kesip araçları durdurdu, kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı. Bu sırada başka bir PKK'lı grupta Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba Köyü ile Çambulak Köyü arasındaki köy yolunda asfaltlama çalışması yapan özel bir şirkete ait yakınlarındaki şantiyeyi bastı. PKK'lılar, silah zoruyla işçileri biraraya toplayıp örgüt propagandası yaptı. Örgüt üyeleri daha sonra 5 iş makinesi, konteynır ve şantiye binasını ateşe verdikten sonra 5 işçiyi de yanlarına alarak ormanlık alana kaçtı.

PKK'lılar bir süre sonra, kaçırdıkları işçilerden 2'sini serbest bıraktı. Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.

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