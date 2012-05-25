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PKK'lılar köy bastı, 10 kişiyi kaçırdı!

PKK'lılar, Lice ilçesine bağlı Bayırlı köyünde 9'u erkek 1'i kadın 10 kişiyi kaçırdı.

25 Mayıs 2012 23:41

 

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir köyü basan PKK’lılar, 10 kişiyi kaçırdı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.
 
Kaçırılan 1'i kadın 10 köylüyü kurtarmak için güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
 
Kaçırılan kişilerin isimleri şöyle: Emine Çelik, Mahfuz Çelik, Mehmet Çelik, Yaşar Çelik, Ahmet Alkin, Eşref Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Yılmaz ve Şahabettin Yılmaz ile köyde misafir olarak bulunan Nuri Alpaslan.
 
PKK'lıların köylüleri neden kaçırdığı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

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