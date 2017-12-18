PKK'lılar kış erzağını Giresun'daki yaylalardan toplamış

Giresun'da geçtiğimiz günlerde teslim olan PKK'lıların yer göstermesiyle örgüte ait sığınakta bulunan 5 aylık erzağın Günlük Yaylası'ndaki evlerden alındığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Giresun'da son yaşanan operasyonlarının ardından yaylalarda kar yağışı yeniden başlamadan evlerini kontrol için hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda PKK’lılar tarafından neredeyse girilmedik ev kalmadığını gözlemlendi.

Evlerini kontrol için yaylaya çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. PKK'lılar tarafından birçok yayla evinin kapısı, penceresinin zorlandığı açamadıkları evlere girebilmek içinse duvarların kırıldığı görüldü.

Vatandaşlar erzak konusunda uyarılmıştı

Yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlara yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Geçtiğimiz gün Yağlıdere ilçesi Günlük yaylasında iş makinası operatörüne teslim olan ‘Vanlı’ kod adlı Ziya Mehmet Yıldırım adlı PKK'lının yer göstermesi sonucu ele geçirilen sığınakta 5 aylık erzak bulunmuştu. Yapılan araştırma sonucu ele geçirilen yaşamsal malzemelerin yayla evlerinden çalındığı ortaya çıktı.