PKK'lılar güneyden ve kuzeyden sıkıştırılacak

T24 - TSK'nın, Türkiye içinde ve Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü hava destekli sınır ötesi kara harekâtı dün de tüm hızıyla sürdürüldü. Operasyonu halen bölgede olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları yönetiyor. Operasyona Özel Kuvvetler’e bağlı bordo berelilerin yanı sıra 2. Ordu Komutanlığı bölgesindeki Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı unsurları katılıyor. Türkiye’nin 26. sınır ötesi operasyonu olarak kayıtlara geçen operasyon diğerlerinden ciddi farklılık gösteriyor. TSK, örgütün yurt içinde en etkin olduğu ve 24 askerin şehit düştüğü son kanlı saldırısını gerçekleştirdiği eylemi de organize ettiği bölgeyi tamamen temizlemeyi amaçlıyor.





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Operasyon kapsamında, örgütün yuvalandığı Hakkâri ve Şırnak’ın kuzeyindeki dağlık bölgeleri de kapsayan kampların da yer aldığı bölümün kuzeyine çekilen bir hat aracılığıyla örgütün kampları hedef alınıyor. Bu doğrultuda aralarında örgütün en etkin olduğu Çarçella bölgesinin yanı sıra, Kazan Vadisi, Cevizli ve Işıklı’nın da bulunduğu bölgelerdeki PKK’lıların imha edilerek bölgenin temizlenmesi amaçlanıyor. Bu kuzey hattının güneyinde kalan tüm PKK kamplarının temizlenerek, örgütün ağır darbe alması hedefleniyor. Bu operasyonda komandoların yanı sıra 20. Jandarma Sınır Tugayı bünyesinde faaliyet gösteren Fatihler ve Efeler Jandarma Özel Harekât taburları etkin görev alıyor.

En aktif katılım komandolardan



Operasyona Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nın yanı sıra 1. ve 2. Komando Tugay komutanlıklarına ait birlikler katılıyor. Şırnak merkezli 1. Komando Tugay Komutanlığı ile Hakkari Dağ Komando Tugayı ve Çukurca merkezli 20. Jandarma Sınır Tugayı’ndan kalkan Sikorsky tipi nakliye helikopterleriyle bordo berelilerin sınır ötesine geçtiği belirtiliyor. Bordo berelilerinAvaşin ve Zap bölgelerine ve örgütün kamplarına yakın yerlere indirildiği kaydediliyor. Operasyonların hemen ardından da bordo bereliler nakliye helikopterleriyle yeniden Türkiye’ye dönüyor. Sıcak çatışma durumunda ise Cobra tipi helikopterleri gidiyor.

Peşmerge vurgusu



Sınır ötesine indirilen birliklerin lojistik desteğinin sınırın birkaç kilometre gerisinde konuşlandırılan ikinci bir hat aracılığıyla sağlandığı belirtiliyor. Operasyonlara aktif destek sağlamasa da, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne ait peşmerge güçlerinin PKK kamplarının güneyinde oluşturduğu üçüncü bir hattın, operasyonunun başarısı için önemli olduğu değerlendiriyor. Zaho’nun doğusundan Haftanin, Avaşin ve Zap kamplarının güneyini içerecek peşmerge hattı militanların güneye inmesini ve PKK güçlerinin lojistik destek almasını engellemeyi amaçlıyor.

İstihbaratın önemi



Operasyon kapsamında sadece Türkiye içindeki sivil ve askeri istihbaratın değil aynı zamanda peşmerge kaynakları ile Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren ABD’ye ait insansız hava aracı Predator’lardan gelen istihbarat desteğinin önemli olduğu vurgulanıyor. Sınır ötesine indirilen bordo berelilerin, istihbari bilgilerden derlenen koordinatlar kapsamında küçük gruplar halinde dolaştığı tespit edilen PKK’lıları hedef alması planlanıyor.

PKK kampları gözetleniyor



Edinilen bilgilere göre Türk ordusu, PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin, Avaşin, Zap, Hakurk, Hinere, Metina, Gare ve Kandil kamplarını hedef alacak. Şırnak’ın Uludere ilçesinin karşısında bulunan Haftanin kampının arazi koşullarının ağır silahların yerleştirilmesi ve hareket kolaylığı açısından daha uygun olduğu değerlendirmesiyle sınır ötesi kara harekâtı için ilk hedef olabileceği belirtiliyor. Bu bölgeye sevk edilen Türk ordusunun daha sonra batıya giderek Avaşin ve Zap kamplarını hedef alacağı ifade ediliyor.

Obüsler kullanılıyor



Şemdinli ve Çukurca yakınlarında bulunan Derecik, Tekeli ve Aktütün taburlarından obüsler kullanılarak Hakurk, Zap ve Avaşin kampları vuruluyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden kalkan 181. Pars Filo ve 182. Atmaca Filo’ya bağlı F-16 savaş jetleri Kandil, Hakurk ve Hınere kamplarına lazer güdümlü bombalar bıraktı. F-16 savaş jetleri PJAK’a yönelik uzun süredir operasyonlar düzenleyen İran’ın hava sahasını da kullandı. Savaş jetlerinin bombaladığı yerlerin çoğunlukla örgütün lojistik merkezleri olduğu, böylece örgütün kampları arasında kurduğu istihbarata da darbe vurulmasının amaçlandığı belirtildi. Malatya 7. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-4’ler de sınır ötesi kara harekâtının sonuçlarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere hazır bekletildi. Askeri kaynaklar, örgütün Irak’ın kuzeyinde 3 bin, Türkiye içinde 2 bine yakın militanı olduğunu değerlendiriyor.

İki günde 49 PKK’lı öldürüldü



Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çukurca bölgesinde sürdürülen operasyonda 20 Ekim’de tespit edilen 10-15 kişilik terörist gruba ve dün Kazan Vadisi’nde tespit edilen 35 kişilik terörist gruba karşı önce topçu ve müteakiben Hava Kuvvetleri uçaklarıyla ateş açıldığı belirtildi. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin İnsansız Hava Aracı görüntülerinden tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Bugün (dün) 35 teröristin cesedine ulaşılmıştır. Kazan Vadisi/Cevizli’de ilk gün çıkan çatışmalarda öldüğü değerlendirilen 7 terörist cesedi bulunmuştur. Topçu ve Hava Kuvvetleri ile ateş altına alınan ve Kazan Vadisi’nde etkisiz hale getirilen 35 teröristin olduğu bölgeye, bu (dün) sabah saatlerinde özel birliklerin helikopterle sevk edilmesiyle başlatılan operasyonda bir grup teröristle karşılaşılmış ve çıkan çatışma sonucu 7 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak, son iki günde toplam 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.



Öte yandan Bitlis’te güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürüldü.

