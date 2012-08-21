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PKK'lılar eski AKP'li başkanı kaçırdı

PKK'lılar Çelikkanat'ın kardeşi ve ailesini bıraktıktan sonra otomobilini ateşe verdikleri Halit Advan'ı silah zoruyla kaçırdı

21 Ağustos 2012 22:58

Diyarbakır'da AKP merkez Sur İlçesi eski İlçe Başkanı makine mühendesi Hamit Çelikkanat, PKK'lılar tarafından kaçırıldı.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, AKP Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, sivil ve özgür siyasetin önünün kapatılmak istendiğini ve partilerine yönelik saldırı ve baskıların son dönemde artığını söyledi.

Diyarbakır Sur İlçesi eski İlçe Başkanı Hamit Çelikkanat, eşi, çocuğu ve kardeşi ile Dicle İlçesi'ne bayramlaşma ziyaretine gitmek üzere özel otomobiliyle yola çıktı. Çelikkanat'ın içinde bulunduğu otomobilin önü bugün saat 12.30 sıralarında Dicle İlçesi'ne bağlı Aşağıyokuşlu Köyü yakınlarında PKK 'lılar tarafından kesildi. Aracı ateşe verip yakan PKK 'lılar, Çelikkanat'ın kardeşi ve ailesini bıraktıktan sonra kendisini yanlarına alarak dağlık alana doğru kaçırdı. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine Çelikkanat'ın kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldı. AKP Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan, Hamit Çelikkanat'ın kaçırıldığını doğrulayarak, 0olayın kabul edilemez olduğunu ve PKK 'nın sivil ve özgür siyasetin önünü kapatmak istediğini söyledi. Arkadaşlarının biran önce serbest bırakılmasını isteyen Advan, partilerine yönelik son dönemlerde saldırı ve baskıların artığını söyledi. Advan, Çelikkanat'ın eski ilçe başkanı olduğunu ve şu anda parti içerisinde bir görevi olmamasına rağmen kendilerinin arkadaşı olduğunu kaydetti.

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PKKHamit ÇelikkanatkaçırdıSurDiyarbakırAKP

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