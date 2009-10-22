PKK'lılar DTP grubuna gelecek mi?

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Mahmur'dan gelen PKK'lıların Meclis'teki DTP grup toplantısına katılmaları yönünde bir planlama olmadığını açıkladı.

Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Kaplan, herkesin söz konusu hassasiyetleri göz önüne alarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

CHP'liler de kutladı iddiası

DSİ'deki bir törene katılan Kaplan, gazetecilerin soruları üzerine, "7'den 70'e Şırnak vilayetinde iddia ediyorum AKP, CHP'liler dahil diğer partililer bir halk barışa susamış, yollara, sokaklara çıkıp bunu kutluyorsa, bu halka bunu kimse çok görmemeli. Bunu da kimse tahrik olarak değerlendirmemeli. Hepimiz duyguları bir tarafa bırakıp daha soğukkanlı, daha sorumlu davranmalıyız. Sayın Başbakan'dan rica ediyorum biraz kendisi de duygularını bir tarafa bıraksın. Şark kurnazlığı bizim kitabımızda, Kürt halkının da defterinde yoktur. Çok açık söylüyorum barış coşkusunu İzmir'de de İstanbul'da da kutlanmasını beklemek hakkımız. Hepimiz sevinmeliyiz" ifadesini kullandı.

Tüm partilerin kardeşliğin siyasetini yapmasını gerektiğini dile getiren Kaplan, "Bu ülkede barış olmayacaksa benim bu Mecliste oturmamın hiçbir anlamı yok. Kimse parti, seçim hesaplarıyla bu Türkiye'nin değil dünyanın önünü açacak fotoğrafı karalamaya kalkmasın. Bu fotoğraf bin yıllık Türkiye'de kardeşliğin ve cesaretin fotoğrafıdır" diye konuştu.

Avrupa'dan gelecek grup

"Avrupa'dan bir grup daha geliyor, onun çalışmaları var" diyen Kaplan, "Bir hafta önce Avrupa'daydım. Her ülkeden 1-2 temsilci, elçi düzeyinde gelenler. Avrupa'dan İstanbul'a gelecekler. Sayı 15-20 arasında değişebilir. Belki içlerinde sizin meslektaşlarınız da olabilir. Bilmiyorum açıklama yapılır ama tarihini tam bilmiyorum" dedi.

Kaplan, gelecek kişilerin İstanbul'da aralarında bazı sanatçıların da bulunacağı kalabalık bir grup tarafından karşılanacağını söyledi.

Baykal'a çağrı

"Buradan ana muhalefet lideri Baykal'a seslenmek istiyorum. Kendisinin bir açıklaması oldu. Kandil'den gelen gerillanın da bir açıklaması oldu. 9 maddelik açıklama sundular. 1989'da yazdıkları raporu okusunlar. Sonradan yine CHP tarafından yazdıkları bir rapor var. Sonra ellerini vicdanlarına koysunlar ve o istemlerle raporları karşılaştırsınlar sonra da konuşsunlar" diyen Kaplan, "Demokratik siyasetin konusu olan bu konuda herkesin elini vicdanına koyarak konuşması lazım. Benim en büyük sevincim bugün itibarıyla demokratik siyasetin Türkiye'de güçlenmiş olması ve önünün açılmış olmasıdır. Bu açıdan demokratik siyasetin, silahın hak arama aracı olmasının önüne hızla geçtiğini gördüm bundan ülkem adına gurur duyuyorum" dedi.