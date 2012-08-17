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PKK’lılar Diyarbakır'da ev basıp resmi araçla müdür vekilini kaçırdı

PKK'lılar Ubeydullah Sancar'ı evinin önündeki Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait resmi araçla kaçırdı

17 Ağustos 2012 17:16

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Ubeydullah Sancar, evini basan bir grup PKK’lı tarafından kaçırıldı. Köyden resmi araçla kaçan PKK'lılar, daha sonra aracı ateşe verdi.
 
Kulp ilçesine bağlı Uygur köyünde yaşayan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Vekili Ubeydullah Sancar'ın evi gece saatlerinde üç PKK’lı tarafından basıldı.

PKK'lılar Sancar'ı evinin önündeki Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait resmi araçla kaçırdı.

Kamışlı köyüne kadar araçla giden PKK'lılar daha sonra otomobili ateşe verdi.

Ubeydullah Sancar'ı da yanlarına alan PKK'lılar kırsala kaçtı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Ubeydullah SancarPKKdiyarbakır

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