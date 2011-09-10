PKK'lılar Çukurca saldırısını kaydetmiş

T24 - PKK’nın Hakkâri-Çukurca karayolunda yedi asker ile bir korucunun şehit düştüğü saldırıyı kameraya aldığı ortaya çıktı.



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Kanlı saldırının görüntüleri internet sitelerine düştü.



PKK’lı bir grup tepelerden iki üç kamera ile saldırıyı görüntülemiş. Konvoyun geçişi sırasında, başlayan çekimler, bir süre sonra uzaktan kumanda düğmesine basılmasıyla devam ediyor. Patlamayla askeri araçlar devriliyor.



Tuzaktan hemen sonra bölgede kısa süreli karşılıklı bir taciz atışı yaşanıyor. Tek sıra halinde sipere yatan askerler, tüfekle tepelerden gelen ateşe yanıt veriyor. Bu sırada ikinci bir patlama daha oluyor. Birinci saldırıdan sonra askerlerin bomba imha ekiplerini beklemedikleri ve hareket eden araçların ikinci patlamaya yol açtıklar açıkça görülüyor. Askerlerin büyük bölümünün bu ikinci patlamada şehit olduğu biliniyor.





