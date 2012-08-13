PKK'lılar CHP'li Hüseyin Aygün'ü kaçırdı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafından kaçırıldı. İki PKK'lı, direnen Aygün'ü "kafana sıkarız" tehdidiyle alıkoydu. İddiaya göre Kandil'den önceki gün şifreli mesajla Tunceli'deki PKK'lılara Hüseyin Aygün'ü kaçırması talimatı verildi. CHP'den yapılan açıklamada, "İlk kez bir milletvekil terör örgütü tarafından alıkonuluyor ve bu terörün ulaştığı boyutu gösteriyor" denildi. Tunceli'de başlatılan operasyon Aygün'ün ailesinin talebiyle durduruldu. PKK da yaptığı açıklamada operasyonların durdurulması gerektiğini bildirdi.

Aygün'ün 8 Ağustos'tan bu yana bulunduğu Tunceli'de, gittiği Ovacık köyünden kent merkezine dönüş yolunda aracının önü kesilerek kaçırıldı.

Aygün ile birlikte, danışmanı ve Akşam gazetesi Tunceli Muhabiri Kadir Merkit’i taşıyan otomobilin yolu, saat 19.00 sularında Ovacık karayolunun 35 kilometresinde kesildi.

2 kişi oldukları belirtilen PKK militanları, muhabir ve danışmanı serbest bırakırken Hüseyin Aygün’ü alarak ormanlık alana girdi. Kaçırılma olayı da, serbest bırakılan muhabir ile danışmanın Tunceli kent merkezine dönmeleriyle öğrenildi.



CHP'den açıklama: Terörün ulaştığı boyutu gösteriyor



Aygün'ün kaçırılma haberinin ardından CHP Genel Merkezi hareketlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte genel başkan yardımcıları Adnan Keskin, Nihat Matkap ve Gürsel Tekin genel merkeze gitti.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası parti sözcüsü Haluk Koç konuştu:

Milletvekilimizin yolu PKK'lılarca yolu kesiliyor ve direnmesine rağmen alıkonuluyor. Biz Aygün'ün danışmanıyla görüştük ve kendisinin direndiğini ve bunun üzerine tehditle götürüldüğünü öğrendik. Vali ile bizim aramamız sonucu konuştuk ve 'takip devam ediyor' dedi. İlginç olan, hükümet tarafından genel başkana ya da kurumsal yapıya bigilendirmek amacıyla herhangi bir dönüş olmamasıdır. İlk kez bir milletvekil terör örgütü tarafından alıkonuluyor ve bu terörün ulaştığı boyutu gösteriyor. Herkes iyi bilsin ki, CHP Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, dirliği ve kardeşliği için üzerine düşen görevi sonuna kadar yapacaktır.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilleri Müslim Sarı ve Mahmut Tanal, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve Ankara Milletvekili Levent Gök konuyla ilgili olarak Tunceli'ye hareket etti.



Tekin: Şoktayız



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması ile ilgili açıklama yaptı. Tekin, ''Şoktayız, kendisi bölgede bazı çalışmalar yapıyordu. Valinin açıklamasından başka hiçbir bilgi alamıyoruz" dedi.

Hüseyin Aygün'ün danışmanı serbest bırakılmış ancak Aygün'den henüz haber yok, kendisine ulaşamıyoruz. Şu aşamada herhangi bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bunun neden yapıldığı konusunda bir bilgimiz yok. Neyin ne olduğunu anlamış değiliz. Yerel kaynaklardan bazı bilgiler var'' dedi.



Aygün'ün danışmanı: 25 dakika boyunca direndi



NTV'ye konuşan Aygün'ün danışmanı Deniz Tunç, "Ovacık'tan ayrıldık ve yaklaşık 10 dakika geçmişti ki, silahlı iki kişi tarafından yolumuz kesildi. Hüseyin Aygün'ün araçtan inmemek için direndi ve PKK'lılarla Kürtçe konuştu; biz konuşulanları anlamıyorduk. Konuşma devam ederken Hüseyin Aygün bizi bilgilendirdi. 'Gerekirse beni vurun ama gazeteciyle danışmanımı serbest bırakın, onlar gitsinler' dedi. 25 dakika boyunca direndi ve iki silahlı adam bizi serbest bıraktı. Aygün'e, 'Bir süre sizi misafir edeceğiz' diyerek götürdüler" dedi.



PKK Aygün'ü Facebook'tan takip etti



PKK'lılar tarafından kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Ovacık ziyaretini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan duyurduğu ortaya açıktı. Aygün'ün iki gün önce "Ovacık'a gidiyorum" diye yazdığı sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki sayfasında dün saat 15.00 sıralarında "Ovacık'tayım; esnaf-halk sohbetlerinin ardından Munzur Baba'ya ziyarete gideceğim" diye yazdı. Aygün, sayfasına birde vatandaşla birlikte kahvede çektirdiği fotoğrafı ekledi.



Hüseyin Aygün kimdir?



Tunceli merkeze bağlı Erdoğdu Köyü'nde doğan Hüseyin Aygün Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Tunceli merkezde ceza avukatlığı yapmış olan Aygün, bugüne kadar gözaltında kayıplar, 1994 yılında köylerin yakılması ve Dersimliler'in zorla göçü, işkence ve adil olmayan yargılamalar, Dersim 1938 Katliamı başta olmak üzere Dersim'e dair pek çok hukuki girişimde bulundu.

Hüseyin Aygün aynı zamanda yazardır. Dersim, Alevilik, 1938 Katliamı gibi konularla ilgilenmektedir. Biri Kırmancki olmak üzere 3 adet kitabı yayınlanmıştır: "Eve Tarixê Ho Têri Amaene", "Dersim 1938 ve Zorunlu İskân" ve "0.0.1938 Resmiyet ve Hakikat".

Dersim'den CHP adına seçimlere girmesi ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları CHP çatısı altında özgürce sürdürmesi bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önerildi.

Başta Dersim Katliamı olmak üzere Dersim'in tüm sorunlarını Meclis'te dile getirmek ve daha önemlisi çözümler aramak için bu teklifi kabul etti.

Aygün, son dönemde dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti: 'Dersim katliamı bir soykırımdır', 'Uludere bir katliamdır ve bu AKP’nin 33 kurşunudur', 'Alevilik bir dindir'...

İddiaya göre Kandil'den önceki gün şifreli mesajla Tunceli'deki PKK'lılara Hüseyin Aygün'ü kaçırması talimatı verildi. Ancak bu mesaj güvenlik güçlerince deşifre edilemediği için milletvekili Aygün, korumasız kaldı. Facebook'tan da yararlanarak Aygün'ü gezisi boyunca izleyen PKK'lılar, Ovacık dönüşünde aracını takip ederek kaçırma eylemini gerçekleştirdi.