PKK'lılar: Çembere alındık, çıkmamız çok zor

T24 - Hatay'da öldürülen 7 PKK'lı, çatışma sırasında telsizle "Çembere alındık. Çıkmamız çok zor" anonsu yapmış

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 3 hafta önce çıkan çatışmada öldürülen PKK'nın Amanos bölge sorumlusu Aydın Baran'ın da aralarında olduğu 7 PKK'lının Kandil'deki kampla yaptıkları telsiz konuşmaları ortaya çıktı.Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:





İşte o konuşmalar:



Buna göre Baran öldürülmeden önce, Kandil'deki kampa, "Düşmanla karşılaştık. Çembere alındık. Bu çemberden çıkmamız çok zor" mesajı iletmiş. Çatışmanın yaşandığı yerde PKK'lılara ait 5 sırt çantası bulundu. Yıllardır örgütün üst düzey birimlerinde yer aldığı ve 113 asker ve sivilin şehit edildiği eylemlere ya bizzat katıldığı ya da bunların talimatını verdiği belirlenen Aydın Baran'a ait çantada telsiz kriptoları bulundu. Çatışma gecesine ait telsiz konuşmaları da güvenlik birimleri tarafından çözüldü. Baran'ın "Toros", Önder Konca'nın "Herekol" ve diğer iki PKK'lının "Mordem" ve "Merdan" kodlarıyla çevrime girdikleri belirlendi. Baran'ın örgütün Kandil'deki kamplarında bulunan "Roj" telsiz koduyla da iletişime geçtiği kaydedildi. Baran'a ait sırt çantasındaki dizüstü bilgisayar da şifrelenmiş bazı dosyaların açılması için GES (Genelkurmay Elektronik Sistemler) Komutanlığı'na gönderildi. Bilgisayara takılı bir hafıza kartından, derede yıkanan iki kadının gizlice çekildiği anlaşılan çıplak görüntülerinin çıktığı iddia edildi. Öte yandan ölü ele geçirilen "Botan Nurhak" kod adlı Önder Konca'nın ağabeyi Hasan Konca'nın, 1999'da Kahramanmaraş'ta öğrencilerin beklediği otobüs durağına yerleştirmeye çalıştığı mayının patlaması sonucu iki gözünü kaybettiğini belirlendi.

'KISILDIK, BAŞIMI KALDIRAMIYORUM'



Toros: Roj... (2 defa)

Toros: Roj, düşmanla karşılaştık

Roj: Dinliyorum

Mordem: Merdan başımı kaldıramıyorum

Herekol: Çok kötü kıstırıldık

Roj: Toros duyuyorum bilgine devam et

Herekol: Merdan (2 defa)

Herekol: Merdan öldün mü, pez...k

Toros : Kötüyüz. Çok zor durumdayız. Çembere alındık. Bu çemberden çıkmamız çok zor. Asker etrafımızı sarmış. Çemberi yarmaya çalışıyoruz.

Toros: Asker çoktur. Her taraftan ateş geliyor







