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PKK'lılar Bayraktepe üs bölgesine saldırdı

PKK mensuplarınca Bayraktepe üs bölgesine dün gece düzenlenen saldırı sonrası yer yer çatışmaların sürdüğü belirtilirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bir açıklama gelmedi

20 Eylül 2012 10:28

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lılar ilçeyi koruyan Bayraktepe Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürerken, Kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları bombaladı.

Beytüşşebap'ta Tugay Komutanlığı başta olmak üzere ilçeyi koruyan Bayraktepe üs bölgesine saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lılar, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıya üs bölgesindeki askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler gönderilirken, Kobra helikopterler PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun ateş altına alıp bombaladı.

Silah seslerinin ilçe merkezinden de duyulduğu çatışma, yer yer sürüyor.

Çatışmada henüz ölü ve yaralı konusunda bilgi alınamazken, halk evlerine çekildi. İlçede güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

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