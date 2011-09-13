PKK’lılar Avrupa Konseyi'ni işgal etti!

T24 - PKK’lı bir grup, Avrupa Konseyi binasını işgal etti. Çeşitli sloganlar atan eylemciler, yetkililerin İmralı’ya giderek inceleme yapmasını istiyor.



PKK sempatizanı bir grup, Avrupa Konseyi binasında eylem yaptı. Avrupa İşkenceyi Önleme Merkezi’ne giren grup, çeşitli sloganlar attı. Konsey yetkilileri PKK’lı grubu ikna etmeye çalışıyor.



Edinilen bilgilere göre, eylemciler Avrupalı yetkililerin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ın durumu hakkında inceleme yapılmasını istiyor.



Gruptakiler, Abdullah Öcalan’ın uzun bir süredir avukatlarıyla görüştürülmediğini belirtiyor.







