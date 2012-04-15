PKK'lılar askeri birliğe saldırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Beldesi'ndeki askeri birliğe düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Karayılan Beldesi'nde 39'uncu Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Komando Birliği'ne saat 17.15 sıralarında yaklaşan küçük bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Açılan ilk ateşte 2 asker yaralanırken, askerler teröristlere anında karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından PKK'lı töreristler Amanoslar'a kaçtı.
Yaralı 2 asker ise İskenderun'daki Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.