PKK'lılar Alman televizyonunu bastı

T24 - PKK yandaşları Alman özel televizyon kanalı RTL'nin Köln'deki binasını işgal ettiği bildirildi.



Alman polisi, 30 kadar PKK yandaşının TSİ 17.30 sıralarında TV binasını basarak Abdullah Öcalan'ın salıverilmesini istediklerini ve bunu yayına çıkarak açıklamak istediklerini belirtti.



Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, TV binasını işgal eden PKK yandaşlarıyla polisin pazarlık halinde olduğu bildirildi.



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, PKK yandaşlarının Alman özel televizyon kanalı RTL'nin Köln'deki binasını işgal etmesini sert bir şekilde kınadı.



Westerwelle, yaptığı açıklamada, ''Düşünce özgürlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez'' dedi.



Guido Westerwelle ayrıca, AB ve Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirdiğini ve bunu Türkiye'ye de açık bir şekilde bildirdiklerini ifade etti.





