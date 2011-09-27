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PKK'lılar 4 öğretmeni kaçırdı!

Elazığ’ın Arıcak İlçesi’nde PKK’lı teröristler öğretmenleri köye taşıyan servis minibüsünün...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Elazığ’ın Arıcak İlçesi’nde PKK’lı teröristler öğretmenleri köye taşıyan servis minibüsünün önünü kesip, 3 erkek öğretmeni silah zoruyla kaçırdı. Aynı dakikalarda Diyarbakır Valiliği bir öğretmenin kaçırıldığını açıkladı.

Arıcak’ın Yoğunbilek Köyü’ne içinde 4’ü kadın 3’ü erkek 7 öğretmeni taşıyan servis minibüsünün yolu bugün saat 17.15 sıralarında bir grup PKK’lı terörist tarafından kesildi. Silah zoru ile öğretmenleri minibüsten indiren teröristler, minibüste bulunan 4 kadın öğretmeni serbest bıraktı. Teröristler 3 erkek öğretmeni yanlarına alıp ormanlık alana kaçtı. Serbet bırakılan kadın öğretmenlerin haber vermesiyle öğretmenleri kurtarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürdürülüyor. 


Lojmandan dışarı çıkardılar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,“Terör örgütü PKK mensupları 26 Eylül 2011 saat 23.50 sıralarında Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyü İlköğretim Okulu lojmanında bulunan okul öğretmeni Ahmet Ürün'ü dışarıya çıkarmışlar. Daha sonra köyden uzaklaşmışlar ve söz konusu köy öğretmeninden bir daha haber alınamamıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir” denildi.


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