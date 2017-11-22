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PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı 50 kiloluk EYP, imha edildi

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nün Pülümür İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin karayoluna tuzakladığı, 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek, imha edildi

22 Kasım 2017 23:29

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nün Pülümür İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin karayoluna tuzakladığı, 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek, imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Tunceli-Pülümür karayolunun Uzuntarla Köyü mevkiinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında amonyum nitratla hazırlanmış 50 kiloluk uzaktan kumandalı patlayıcıyı, patlatarak imha etti.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

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