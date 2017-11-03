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PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralan sözleşmeli er şehit oldu

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

03 Kasım 2017 14:04

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde dün PKK\'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit erin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'ün Solhan ilçesine gönderildi. 
Şemdinli\'deki Topraklı Tepe bölgesine dün PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşte vurulup ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özyurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ersin Özyurt\'un cenazasi, toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'ün Solhan ilçesine gönderildi. İlçeye bağlı Murat köyü Alak mezrasında yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş verdi.
Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt\'un 8 Mart 2016 tarihinde 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi.

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