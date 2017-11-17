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PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

ŞEMDİNLİ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik  Beldesi’inin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK’lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Ç

17 Kasım 2017 03:06

ŞEMDİNLİ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik  Beldesi’inin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK’lıların düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Sefa Kabakkaya ile Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in cenazeleri akşam saatlerinde Van’a gönderildi. Şehit uzman çavuşlar için gece saat 23:30\'da Van Jandarma Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı olarak yapılan törende, şehitlerin özgeçmişleri, ardından dualar okundu. Törenin ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya memleketi Ordu\'ya, Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in cenazesi ise, toprağa verilmek üzere Hatay\'a uğurlandı.

 

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