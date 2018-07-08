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PKK'lı teröristler, Yüksekova'da iş makinelerini ateşe verdi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler, güvenlik yolu yapımında kullanılan 2 iş makinesini ateşe vererek kaçtı

08 Temmuz 2018 15:36

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde PKK\'lı teröristler, güvenlik yolu yapımında kullanılan 2 iş makinesini ateşe vererek kaçtı.
Adaklı köyü yakınlarında bulunan Mergezer yaylasında güvenlik yolunun yapımında kullanılan iki iş makinesi, bugün saat 04.00 sıralarında PKK\'lı teröristlerce ateşe verildi. Teröristler kaçarken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, \"Mergezer bölgesinde askeri üs için yapımı süren güvenlik yolunda çalışan 2 iş makinesi teröristler tarafından ateşe verildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı\" dedi.

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