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PKK'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı (2)

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Yüksekova'da 2 işçinin ölümü, 3 işçinin da yaralandığı PKK'lı saldırısıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı

06 Eylül 2017 20:24

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Yüksekova\'da 2 işçinin ölümü, 3 işçinin da yaralandığı PKK\'lı saldırısıyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"6 Eylül 2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde,1 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\"

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