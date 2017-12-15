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PKK'lı terörist, Giresun’da iş makinesi operatörüne teslim oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde bir PKK’lı terörist kırsal kesimde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak teslim oldu

15 Aralık 2017 17:03

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde bir PKK’lı terörist kırsal kesimde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak teslim oldu. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine terörist gözaltına alınırken, bölgede operasyon yoğunlaştırıldı.
Giresun’un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası\'nda gittiği kahvede bulunanlar tarafından 2 ay önce ihbar üzerine yakalanan \'Aram\' kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan’ın ardından bir terörist daha güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sabah saatlerinde Yağlıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yol açma çalışması yürüten iş makinesinin önüne gelen bir terörist, teslim olmak için yardım istedi. İş makinesi operatörünün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma özel harekât timi sevk edildi. Adı henüz açıklanmayan terörist jandarma güçlerince gözaltına alındı. Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar yoğunlaştırıldı.

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