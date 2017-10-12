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PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i Pakistan uyruklu 3 şüpheli, yakalandı

12 Ekim 2017 15:56

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 1\'i Pakistan uyruklu 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden Türk vatandaşı B.A.\'nın, terör örgütü PKK\'ya üye olma suçundan arandığı belirlendi.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı hudut devriyeleri, Yunanistan\'a sınır olan Orhaniye Köyü\'nde, birinci derece askeri yasak bölgede 3 şüpheli, yakaladı. Sınır karakoluna götürülen şüphelilerin, Pakistan uyruklu E.A.C. ve Y.E.K. ile Türk vatandaşı B.A. olduğu tespit edildi. B.A.\'nın, \'terör örgütü PKK\'ya üye olmak\' ve \'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme\' suçlarından arandığı belirlendi. 
Yapılan incelemede E.A.C. ve Y.E.K.\'nın, PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.A.\'yı yurt dışına kaçırmak için kılavuzluk yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmalarının sürdüğü belirtildi. 

 

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